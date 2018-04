Peter Blok en Hajo Bruins krijgen rol in All You Need Is Love-film

Daarnaast zullen Eva Laurenssen, Jasha Rudge, Holly Mae Brood en Gigi Ravelli in de film te zien zijn, maakten producent NL Film en distributeur Dutch FilmWorks woensdag bekend.

Ook acteurs Rop Verheijen, Bracha van Doesburgh, Waldemar Torenstra en Anniek Pheifer zullen in de film te zien zijn, werd al eerder bekendgemaakt.

Haverkort en De Bruin spelen in de film een echtpaar met een dochter (Lein Overtoom). Deze tienjarige Emma komt graag in de kerk en bespreekt daar haar liefdesproblemen met pastoor William (Peter Blok). Een andere verhaallijn vertelt over rapper Remy (Jasha Rudge) die valt voor zijn beveiliger Boukje (Eva Laurenssen). Hajo Bruijns speelt de manager van Remy.

Dr. Love

Eerder werd al bekendgemaakt dat Fedja van Huêt de rol van de op Robert ten Brink geïnspireerde Dr. Love gaat spelen. De film speelt zich af aan de vooravond van de befaamde kerstspecial, als Dr. Love plotseling verdwijnt. Hij is na het overlijden van zijn vrouw zijn geloof in de liefde kwijtgeraakt en vlucht zonder dat zijn redactie het weet naar de Schotse hooglanden voor een wandeltocht ter nagedachtenis aan zijn geliefde.

Ondertussen zoeken zijn producer Olav, assistent Japie en de voltallige redactie wanhopig naar een nieuwe presentator.

Job Gosschalk

All You Need Is Love is vanaf december te zien in alle bioscopen. Paula van der Oest is verantwoordelijk voor het scenario, de regie is in handen van Will Koopman (Gooische Vrouwen). Job Gosschalk zou de film in eerste instantie regisseren, maar zag hiervan af na onthullingen over zijn seksuele wangedrag.