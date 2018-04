Vice-hoofdredacteur Casper Sikkema ontslagen na 'ontoelaatbaar gedrag'

Dat bevestigt algemeen-directeur van Vice Benelux Sjoerd Raaijmakers dinsdag aan NRC.

Hij zegt dat door het gedrag "een vertrouwensbreuk is ontstaan". Hij wil niet kwijt wat zich precies heeft afgespeeld en of er aangifte is gedaan, wegens "privacy en juridische redenen".

DWDD

Ingewijden melden aan RTL Nieuws dat het incident plaatsvond in 2015, nog voordat Sikkema in dienst trad bij Vice. Vorig jaar was de voormalig hoofdredacteur te gast in De Wereld Draait Door om daar te praten over de van seksuele intimidatie beschuldigde komiek Louis C.K. Voor dit interview zou de leiding van Vice aan Sikkema hebben gevraagd of hij ooit vrouwen had geïntimideerd, wat hij zou hebben ontkend.

Na zijn interview zou het vermeende slachtoffer van het incident uit 2015 contact hebben opgenomen met Sikkema, die in een mail zou hebben toegegeven inderdaad een misstap te hebben begaan. De vrouw deelde het verhaal aan een Vice-collega, die hiermee naar de leiding ging en wat leidde tot het ontslag van Sikkema.

De advocaat van Sikkema ontkent in het NRC. "Er is totaal geen sprake van ontoelaatbaar gedrag tijdens zijn tijd bij VICE. Dit is moedwillig zwartmaken van een hoofdredacteur die altijd goed gefunctioneerd heeft."

Schorsing

De 32-jarige Sikkema begon twee jaar geleden als hoofdredacteur bij het platform, dat in 2006 van start ging. Vice heeft twintigers en dertigers als doelgroep.

Begin dit jaar werden de Amerikaanse Vice-directeur Andrew Creighton en Mike Germano, hoofd van de digitale afdeling van het mediabedrijf, geschorst nadat zij beschuldigd werden van wangedrag.