Jet van Nieuwkerk presenteert serie over orthorexia bij NTR

De presentatrice was zelf tien jaar geleden ook bezig met obsessief eten en veel sporten. Ze at enkel nog groente en fruit, sportte elke dag en durfde niet met vriendinnen uit eten. Met hulp van een therapeut ging ze het probleem te lijf.

"Ik vraag me af of de gezondheids- en bodycultuur is doorgeslagen", zegt Van Nieuwkerk, die onlangs op de term 'orthorexia' stuitte en zichzelf in de beschrijving ervan (een ziekelijke fixatie op gezond eten) herkende.

"Is uiterlijk nu belangrijker dan ooit? Waarom heb ik ermee geworsteld en een heleboel anderen niet? Als ik om me heen kijk, lijkt het steeds meer mensen te overkomen: zó extreem gezond eten en willen sporten dat het je leven overneemt. Daar maar ik me zorgen over."

Van Nieuwkerk gaat voor de driedelige serie in gesprek met patiënten en deskundigen. Niet gezond meer wordt vanaf 23 mei uitgezonden. Voor RTL4 presenteerde Jet van Nieuwkerk vorig jaar de serie Foodmakers.