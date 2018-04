Aad van Toor te gast bij Bassie en Adriaan-marathon

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, wordt in de VUE bioscoop in Hilversum de hele serie De reis vol verrassingen uit 1994 uitgezonden. Fans kunnen, in het bijzijn van Aad van Toor, in één keer alle afleveringen bekijken.

De acrobaat neemt voor de gelegenheid ook de originele caravan, de auto en Robin de Robot mee. Bas van Toor, Bassie, kan de acht uur durende marathon vanwege zijn slechte gezondheid niet bijwonen. Van der Molen en Verkoeijen zullen tussen 16.00 en 18.00 uur live vanuit de bioscoop uitzenden.

Netflix

Het tweetal, dat de middagshow op 3FM verzorgt, begon twee weken geleden een actie om alle series van Bassie en Adriaan op Netflix te krijgen, na een initiatief van een van hun luisteraars op Twitter. Zij vinden dat de series van Bassie en Adriaan voor iedere Nederlander goed toegankelijk zouden moeten zijn.

Bas (82) en Aad (75) van Toor braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun beroemde stoelenact. Vervolgens gingen ze als Bassie & Adriaan verder.

De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder De Plaaggeest, De Diamant en Het Geheim van de Sleutel. Onlangs kwam er een grote box uit met alles wat Bas en Aad van Toor ooit voor televisie hebben gemaakt. Ook maakte het duo in 2015 nog een bioscoopfilm.