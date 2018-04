Programma De nieuwe Stradivarius wint prijs op New York's tv-festival

Andere kanshebbers in deze categorie waren grote Amerikaanse tv-evenementen als National Memory Day Concert en A Capitol Fourth.

De nieuwe Stradivarius werd in juni vorig jaar op NPO 2 uitgezonden. Zes topmuzikanten gingen samen met gerenommeerde instrumentbouwers de uitdaging aan om hun ideale instrument vorm te geven en te bouwen.

Contrabassist Dominic Seldis, ook bekend als jurylid van Maestro, bracht de bouwers en musici samen. "Fantastisch om deel te mogen uitmaken van dit winnende team. Ik vind het geweldig dat een programma over vakmanschap en ambacht opvalt bij een internationale vakjury en onderscheiden wordt", zegt Seldis in een eerste reactie tegen AVROTROS.

"Dit programma draait om muzikaliteit in zijn puurste vorm. Het was een eer om met de gepassioneerde muzikanten en instrumentmakers, die soms een uitstervend beroep beoefenen, het tv-publiek een uniek kijkje in hun wereld te geven."

Derde jaar op rij

Met de prijs voor De nieuwe Stradivarius sleept de AVROTROS voor het derde jaar op rij een prijs in de wacht op het prestigieuze festival in de Verenigde Staten. Eerder werden de Tiende van Tijl in 2016 en Het geheim van de Meester in 2017 onderscheiden.