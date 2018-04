Westworld houdt kijkers voor de gek met spoilerplan

De video die maandagnacht op YouTube werd gezet begint veelbelovend.

Maar al snel komt er een onverwachte wending als hoofdrolspeelster Evan Rachel Wood het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley begint te zingen.

Internetgrap

De zogeheten 'rickroll' is al meer dan tien jaar een bekende internetgrap waarbij te pas en te onpas de videoclip van Never Gonna Give You Up wordt doorgestuurd, vaak verpakt als interessante link. Verschillende Amerikaanse media noemen de publiciteitsstunt van Westworld het toppunt van de 'rickroll'. Indie Wire verklaart de internetmeme nu officieel dood.

Eerder maandag kondigden makers Jonathan Nolan en Lisa Joy tot verbazing van velen aan, dat ze alle geheimen van de HBO-serie wilden prijsgeven om spoilers te voorkomen.

Spoilers

"Theorieën kunnen ook spoilers worden, de grens tussen die twee is verwarrend", stelden ze. "We hebben er lang over nagedacht en zijn tot de moeilijke, en mogelijk erg controversiële, beslissing gekomen om een video te posten waarin we de hele plot en alle verdraaiingen onthullen."

Het tweede seizoen van Westworld is vanaf 23 april via Ziggo te zien. In de nieuwe reeks heeft ook de Nederlandse Katja Herbers een rol.