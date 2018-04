Tim Hofman komt met bejaardenversie van #BOOS

Onder de noemer #Boos Bejaardensoos lost Hofman problemen op van ouderen. "#Boos is er natuurlijk voor iedereen. En daarom hebben wij bedacht dat we de generatiekloof gaan overbruggen", legt Hofman uit in een filmpje op Instagram.

"Denk aan problemen als: de begrafenisondernemer heeft je oma opgelicht toen je opa stierf, of: je buurvrouw is 88, de schoonmaakster komt en er zijn gouden kettinkjes verdwenen."

In de reguliere afleveringen van #BOOS lost Hofman problemen van jongeren op die boos zijn op bijvoorbeeld een bedrijf of instantie. Het account op YouTube bestaat sinds juni 2016 en telt inmiddels bijna 350.000 abonnees.

Huisbaas

De 29-jarige Hofman was een hele tijd uit de running nadat hij vorig jaar tijdens opnamen van het programma gewond was geraakt. Hij liep een gebroken kaak en hersenletsel op bij een confrontatie met een Nijmeegse huisbaas. Hofman zei onlangs dat hij nog minstens een jaar drie keer per week naar de fysiotherapeut moet om te revalideren.