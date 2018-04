Hoofdrol Thekla Reuten in Engelstalige thriller Marionette

De opnames van het project vinden plaats in de herfst in Schotland en Luxemburg, maken producenten Accento Films en Bos Bros donderdag bekend. Van Strien maakte eerder de speelfilm Zwart Water die aan veertig landen werd verkocht en door Charlize Theron werd opgepikt voor een Amerikaanse remake.

In Marionette speelt Reuten de kinderpsychiater Marianne, die na de tragische dood van haar man een nieuw leven begint in Schotland. Een van haar nieuwe patiënten, de tienjarige Manny, heeft een ongewone waan: hij beweert dat alles wat hij bedenkt echt gebeurt en dat hij Marianne's toekomst kan besturen.

Rijke internationale carrière

De thriller wordt geproduceerd door Accento Films, het productiebedrijf van Van Strien en Claudia Brandt, en BosBros, het productiehuis van Burny Bos (Minoes, Wiplala).

Reuten kan sinds haar hoofdrol in de Oscargenomineerde speelfilm De tweeling bogen op een rijke internationale carrière. Zo speelde ze in The American met George Clooney, In Bruges met Colin Farrell en recentelijk in Red Sparrow met Jennifer Lawrence. Ook speelde zij een belangrijke rol in de Britse hitserie Stan Lee's Lucky Man en in de BBC-miniserie Hidden.