Nasrdin Dchar krijgt hoofdrol in nieuwe film In Limbo

In Limbo gaat over politieagent Oscar die, vrijgesproken van zijn betrokkenheid bij een dodelijk incident, samen met zijn zwangere vriendin op verlof wordt gestuurd.

Tijdens een vakantie in Griekenland probeert de getraumatiseerde Oscar zich klaar te maken voor zijn aanstaande vaderschap. Maar al snel wordt duidelijk dat heftige schuldgevoelens zijn gedroomde toekomst in de weg staan.

De opnames van de film, die wordt gemaakt in de reeks One Night Stands, vinden in mei plaats. De regisseur is Jim Süter. De zes One Night Stand-films, coproducties van NTR, BNNVARA en VPRO, beleven hun première tijdens het Nederlands Film Festival 2018. Daarna zijn zij op televisie te zien.