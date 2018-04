Seizoensafsluiter DWDD trekt meer dan miljoen kijkers

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De talkshow van Matthijs van Nieuwkerk krijgt voor het eerst in het bestaan van het programma een vroege zomerstop.

In de laatste aflevering stond Willem Wilmink centraal, de in 2003 overleden dichter kreeg dit seizoen een speciale rol in de BNNVARA-show.

Nieuwe talkshow

Vanaf mei is Margriet van der Linden als presentatrice te zien in een nieuwe talkshow op NPO 1. Het programma, waarvan de naam nog niet bekend is, moet in de zomermaanden De Wereld Draait Door vervangen. De komende weken is Tijd voor MAX te zien op het tijdslot van DWDD.

Mede dankzij de bijna 1,7 miljoen kijkers voor The Voice Kids scoorde Humberto Tans RTL Late Night vrijdagavond beter dan Pauw. Naar de RTL-talkshow keken 866.000 mensen, tegenover 781.000 kijkers voor Pauw.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 1,8 miljoen belangstellenden het best bekeken programma van de dag.