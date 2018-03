Britse komiek Eddie Izzard treedt op in Eindhoven

Dat schrijft het Brabantse theater op de eigen website.

Izzard is een van de weinige comedians die optreedt in meerdere talen, zoals Duits, Frans en Spaans. Deze show is inmiddels in het Duits en het Frans uitgeprobeerd, maar in de Effenaar zal de Brit hem voor één keer in het Engels spelen.

Met de uiteindelijke voorstelling zal Izzard daarna over de hele wereld gaan reizen. Zijn vorige programma Force Majeure was te zien in meer dan 45 landen.

Izzard speelde uitverkochte shows op bijna alle grote podia van de wereld: van Madison Square Garden tot de Hollywood Bowl. In Nederland speelde hij meerdere malen in AFAS Live en Carré.