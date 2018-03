De première is in november, maakte ITA (voorheen Toneelgroep Amsterdam) donderdag bekend.

Het Hout gaat over misstanden en misbruik in een Vlaams klooster in de jaren vijftig. Van Erp is vooral bekend als maker van documentaires en televisieseries; zo maakte hij de hitserie Ramses. Binnenkort gaat zijn eerste speelfilm Niemand in de stad in première, de verfilming van de gelijknamige roman van Philip Huff.