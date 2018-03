Emily Blunt zou willen meespelen in vervolg op The Devil Wears Prada

Ze stelt wel een voorwaarde; de andere acteurs moeten ook meedoen.

De Oscargenomineerde film was gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Lauren Weisberger. Die heeft inmiddels een vervolg geschreven; Revenge Wears Prada: The Devil Returns.

En nu is er een nieuw boek in de maak, genaamd When Life Gives You Lululemons, gericht op Priestly's lankmoedige assistent, Emily Charlton - het personage dat Blunt speelde. Dit boek komt in juni uit.

Meryl Streep

De actrice staat open voor het idee om de rol weer op zich te nemen als de aankomende roman wordt gekozen voor een verfilming, maar alleen als haar oorspronkelijke co-sterren, waaronder hoofdrolspeelster Meryl Streep en haar zwager Stanley Tucci, kunnen worden overgehaald om zich bij de cast te voegen. "Als iedereen het wil doen, zou het cool zijn", vertelt ze aan Entertainment Tonight.

Het vooruitzicht om weer met Streep te spelen, trekt Blunt wel aan. De twee speelden ook samen in de films Into the Woods en de komende Mary Poppins Returns. Daarin zijn ze elkaars vijanden en de actrice geeft toe dat ze zich aangetrokken lijken te voelen tot films waarin ze elkaars bloed wel kunnen drinken. "Ik weet niet of we ooit als beste vrienden in een film zouden kunnen spelen. Het is gewoon niet iets wat werkt voor Meryl en mij."