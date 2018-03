Musical over Tina Turner ook te zien in New York

Daarna zijn de theaters in Nederland aan de beurt, vertelde musicalproducent Joop van den Ende in De Wereld Draait Door. Stage Entertainment heeft al 150.000 kaarten verkocht.

De musical gaat op 17 april in première in het Aldwych Theatre in het Londense theaterdistrict West End. Afgelopen week begonnen de try-outs.

Tina Turner had voorgesteld de wereldpremière van TINA in Duitsland te laten plaatsvinden, maar de producent heeft haar ervan weten te overtuigen dat de musical een wereldpodium in Londen verdient en hoort te beginnen met een Engelstalige versie.

Op West End staat Adrienne Warren in de hoofdrol. "Ze heeft een jaar en vier maanden elke dag stemoefeningen gedaan en zanglessen gevolgd om de stem van Tina Turner te benaderen", aldus Van den Ende.