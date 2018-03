Temptations en Four Tops geven samen concert in AFAS Live

The Four Tops braken in 1964 door met de hit Baby I Need Your Loving. Daarna volgden nog veel hits, zoals It's The Same Old Song, Standing in the Shadows of Love, Loco in Acapulco en (Reach Out) I'll Be There.

The Temptations scoorden hits als Papa Was A Rollin Stone, Treat her Like A Lady, Since I Lost My Baby en Just My Imagination (Running Away With Me). Al meer dan vijftig jaar toert de band in wisselende samenstellingen de wereld rond.

Vorige maand overleed de voormalig Temptations-zanger Dennis Edwards. Maandag werd bekend dat hij was bezweken aan de gevolgen van een longontsteking.

De kaartverkoop voor het concert gaat 29 maart van start.