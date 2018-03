Ladies of Soul geven in 2019 opnieuw tweetal concerten

De concerten van 2018 vinden dit weekeinde plaats. Op beide avonden is Trijntje Oosterhuis, die in juni 2017 aangaf te stoppen met de Ladies of Soul vanwege haar solocarrière, als verrassingsact te zien tussen haar oude groepsgenoten. Ook Leona Philippo en JT Taylor, voormalig leadzanger van Kool & The Gang, staan op het podium in Amsterdam.

De gelegenheidsformatie trad in 2012 voor het eerst op. Sindsdien zijn de jaarlijkse reeksen voortdurend uitgebreid en hadden de vrouwen daarnaast optredens in het buitenland.