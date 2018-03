Actrice Tessa Thompson speelt rol in spin-off Men in Black

De release van de nieuwe film staat gepland op 17 mei 2019. De regie van de nog titelloze film is in handen van F. Gary Gray. Hij werkte eerder als regisseur aan films als Straight Outta Compton en The Fate of the Furious.

Will Smith en Tommy Lee Jones, die schitterden in Men in Black, keren niet terug in de spin-off. In de originele film speelden Smith en Jones agenten van een geheime organisatie, die als Men in Black de wereld beschermen tegen slechteriken uit de ruimte. Op de film, die in 1997 een enorm succes was, werden twee vervolgen gemaakt.