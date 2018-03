Brigitte Heitzer opnieuw te zien als Evita Duarte in musical

In theaterseizoen 2007-2008 was Heitzer ook in de theaters te zien als Evita Duarte, die in de jaren veertig de first lady van Argentinië werd aan de zijde van kolonel Juan Perón. Ze stierf op 33-jarige leeftijd.

De 38-jarige Heitzer won de hoofdrol destijds in het televisieprogramma Op zoek naar Evita. Daarna speelde ze onder meer in de producties Miss Saigon, Petticoat en Dial M for Murder.

De actrice vindt het een grote eer dat ze opnieuw de rol van Evita mag spelen. "Ik ben nog niet klaar met haar", vertelde ze maandag op de castpresentatie van de musical in Amsterdam.

Beter spelen

"Er is zoveel van die vrouw te ontdekken en ze is op zoveel verschillende manieren te benaderen en te spelen", legt Brigitte uit. "Vorige keer was ik tien jaar jonger. Ik heb inmiddels meer in mijn rugzak kunnen stoppen en meer levenservaring en wat meer kunde in het vak. Het is niet allemaal meer zo nieuw. Dus ik ben wat gewapender, wat rustiger. Ik hoop dat ik haar daardoor beter kan spelen."

In de nieuwe Evita deelt Heitzer het podium met zanger Marijn Brouwers (Juan Perón) en René van Kooten, die als Che het levensverhaal van de vrouw van Juan Perón becommentarieert. Andere rollen zijn er voor Esmée Dekker en Yoran de Bont. Producent Hans Cornelissen presenteerde de cast maandag in Amsterdam.

Het is de vierde keer dat er een Nederlandstalige bewerking van het stuk wordt gemaakt. Eerder gebeurde dit in 1987 met Vera Mann in de hoofdrol en in 1995 met Pia Douwes. De veelbekroonde productie bevat onder meer het wereldberoemde nummer Don’t Cry For Me Argentina. Evita gaat maandag 22 oktober in première in theater Carré in Amsterdam.