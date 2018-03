Sonny Boy van Annejet van der Zijl verschijnt in de Verenigde Staten

De Amerikaanse uitgeverij AmazonCrossing bemachtigde de vertaalrechten van het boek, maakte uitgeverij Querido bekend.

Het is niet het eerste werk van Van der Zijl dat uitkomt in de VS. Vanaf 1 mei is de vertaling van De Amerikaanse prinses er al verkrijgbaar.

Sonny Boy (2004) vertelt het waargebeurde liefdesverhaal van de Surinaamse immigrant Waldemar Nods en de zeventien jaar oudere Nederlandse vrouw Rika van der Lans.

In Nederland werden ruim 600.000 exemplaren verkocht van het boek, dat al in zeven talen is uitgebracht: het Bulgaars, Duits, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds. Het boek werd in 2011 verfilmd, met Ricky Koole en Sergio Hasselbaink in de hoofdrollen.