Christanne de Bruijn en Joey Schalker in musical She Loves Me

Producent De Kernploeg brengt de voorstelling deze zomer op de planken.

De Bruijn en Schalker spelen twee collega's in een parfumerie die elkaar niet kunnen luchten of zien. Ondertussen zijn ze zonder het te weten online elkaars penvrienden en worden ze langzaam maar zeker verliefd op elkaar.

Schalker was eerder te zien in Legally Blonde, Soldaat van Oranje en De Producers. De Bruijn is bekend van rollen in musicals als Wicked, Sister Act en Dolfje Weerwolfje. Ook is zij dit najaar te zien in De Dirigent, een biografiefilm over Antonia Brico, de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld.

Bijrollen

Bijrollen in She Loves Me zijn er voor Freek Bartels, Jip Bartels en Dennis Willekens. Het is de eerste keer dat de musical in Nederland te zien.