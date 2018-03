Hoofdrol voor Maaike Martens in nieuwe film Johan Nijenhuis

Het wordt de eerste grote filmrol voor Martens, die eerder in het theater onder meer in De Marathon en Hema: de Musical te zien was. Voor die laatste productie, waarin zij koningin Maximá speelde, kreeg zij een Musical Award voor beste hoofdrol.

In De Luizenmoeder speelt Martens de boze moeder Ursula, die regelmatig vloekend en tierend op het schoolplein staat. Nijenhuis besloot Martens te vragen na het zien van een bepaalde scène in de serie, waarin Ursula bang is dat haar kind een teleurstellende surprise krijgt, waarna ze zelf een grotere en mooiere surprise de klas in smokkelt. "Als je verdriet en woede zo mooi in komedie om kan zetten, ben je een topactrice", vindt Nijenhuis.

Martens schreef zelf mee aan haar rol. De opnames van de romantische komedie vinden deze zomer plaats en de film gaat op 14 februari 2019 in première. De titel en de rest van de cast worden binnenkort bekendgemaakt.