Makers The Big Bang Theory eren overleden Stephen Hawking

De laatste maal dat Hawking verscheen was eind september in de aflevering The Proposal Proposal.

De makers van de serie, in Nederland op tv uitgezonden door Veronica, plaatsten op Twitter een groepsfoto van Hawking met de zeven vaste hoofdrolspelers. ''Het was een eer om hem in onze serie te mogen hebben'', stellen zij. ''Dank dat je ons en de wereld hebt geïnspireerd.''

Geniale brein

Acteur Johnny Galecki, die in de serie wetenschapper Leonard Hofstadter speelt, plaatste dezelfde foto op zijn Instagram-account. ''Niet alleen je geniale brein maar ook je gevoel voor humor zal erg worden gemist'', zegt Galecki.

Veel andere bekendheden deelden op sociale media een van de beroemdste quotes van Hawking: ''Vergeet niet naar de sterren te kijken in plaats van naar je voeten.''

Oscar

Ook de Britse acteur Eddie Redmayne, die een Oscar won voor zijn vertolking van Hawking in de film The Theory of Everything, reageert op het overlijden. "We hebben echt een 'prachtig brein' verloren; een briljante wetenschapper en de grappigste man die ik ooit heb ontmoet", laat Redmayne weten in een verklaring aan Deadline. Mijn liefde en gedachten zijn bij zijn bijzondere familie."

Benedict Cumberbatch, die de wetenschapper speelde in de BBC-televisiefilm Hawking, prijst zichzelf gelukkig dat hij "zo'n groot man" heeft gekend. Hij roemt Hawking om zijn werk en het toegankelijk maken ervan. "Ik zal onze margarita's missen, maar ik zal er eentje op je drinken om je leven te vieren", aldus de acteur tegen The Hollywood Reporter. "Je was en bent een ware inspiratie voor mij en voor miljoenen over de hele wereld."