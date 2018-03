Ilse DeLange kondigt nieuwe muziek aan

Het laatste album van DeLange After The Hurricane kwam in het najaar van 2013 uit. Het ging om een verzamelplaat met vier nieuwe liedjes.

De laatste jaren was zij vooral actief met The Common Linnets. Na het succes van Calm After The Storm op het Eurovisiesongfestival van 2014 volgden twee albums en tournees in binnen- en buitenland.

Jubileum

De 40-jarige DeLange zit dit jaar twintig jaar in het vak. Dat viert ze op 23 en 24 juni met twee optredens in Theater Carré in Amsterdam. Ze speelt dan haar debuutalbum World Of Hurt integraal.

De optredens worden haar eerste solo-optredens sinds 2015.