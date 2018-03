Freek de Jonge zou zich als hij jong was aan hiphop wijden

"Het is duidelijk dat het repertoire nog altijd leeft", zegt hij na afloop van try-outs in Den Bosch. "Het publiek in de zaal kon sommige conferences nog helemaal meezeggen. En de liedjes staan nog altijd pal overeind,"

In Amsterdam spelen onder anderen Spinvis, Tim Knol en Paul de Munnik het werk van Neerlands Hoop. Die 'jongere’ lichting geeft liedjes als De Oude Vrouw of De Misstap van Ome Daan weer een heel eigen draai.

"Het klinkt verrassend eigentijds. Ze zijn zelf ook verbaasd over de kracht van tekst en muziek", oordeelt Freek, die tijdens alle voorbereidingen vooral onder de indruk was van zangeres Sanneke van der Meulen. "Ze had een geweldige stem en swingde de pan uit."

Jeugd van Tegenwoordig

Ook buiten de theaters houdt de 73-jarige kleinkunstenaar de Nederlandstalige muziek van nu in de gaten. En mocht hij een tweede leven zijn begonnen als artiest, dan had hij zich waarschijnlijk aan de hiphop gewijd. "Als Neerlands Hoop nu had bestaan waren we net als de Jeugd van Tegenwoordig. Dat is de muziek van nu. Ze hebben datzelfde engagement, diezelfde manier waarop ze de wereld tegemoet treden."

Dat Nederlandse en Vlaamse artiesten het oeuvre van Neerlands Hoop nog eens dunnetjes overdoen, is niet toevallig. De voorstelling in Amsterdam luidt de verkoop in van een cd-box met het complete oeuvre van Freek en Bram, met drie bijbehorende boeken over het duo.

Confronterend

De totstandkoming daarvan confronteerde Freek het laatste half jaar wel weer met het verlies van zijn oude compagnon, die in 2004 plotseling overleed aan een hartstilstand.

“Ik kijk met enorme tevredenheid en trots terug op wat we in die jaren hebben neergezet. We hebben elkaar tot grote hoogte opgezweept, maar ik vind het ontzettend jammer dat hij dit niet mee kan maken.”