Cast Vals met Jelka van Houten en Gijs Blom compleet

Daarmee is de cast compleet. Eerder werd al bekend dat onder meer Abbey Hoes, Holly Mae Brood, Olivia Lonsdale en Romy Gevers een rol hebben in de film.

Gijs Blom speelt de rol van Casper, het vriendje van Abby (Abbey Hoes) en Jelka van Houten is te zien als de moeder van Kim (Romy Gevers). De thriller gaat over een meidenweekend in een afgelegen vakantiehuisje in de Ardennen. De verhoudingen worden op scherp gezet als duidelijk wordt dat de vier vriendinnen eigenlijk niet alles van elkaar weten.

Vals wordt geregisseerd door Dennis Bots, die eerder verantwoordelijk was voor films als Achtste-groepers huilen niet, Oorlogsgeheimen en Het Huis Anubis. De film moet in november in de bioscoop verschijnen.