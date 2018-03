Thomas Erdbrink keert terug met nieuwe serie over Iran

Erdbrink woont al zestien jaar in Iran en maakte drie jaar geleden de eerste serie over zijn leven in het land. Er is het nodige veranderd. Zo is er inmiddels een nucleair akkoord, mogen er weer zaken met Iran worden gedaan en won de gematigde Rohani de verkiezingen.

Maar achter de schermen woedt een bikkelharde strijd tussen hervormers en religieuze 'hardliners'. Gewone Iraniërs zijn dit zat. Ze zorgen zelf voor veranderingen, stelt Erdbrink in een persbericht van de VPRO.

'Nu of nooit'

"Het is nu of nooit: Iran wordt een moderne, open staat, die weer contacten onderhoudt met het westen", aldus de journalist. "Of het tij keert alsnog en het land gaat uiteindelijk toch richting een streng islamitische republiek, waar de politieke lijn wordt bepaald door de opperste religieuze leider."

Oude bekenden uit de eerste serie duiken weer op, zoals Mr. Bigmouth die internet een uitvinding van satan vond, maar nu Twitter en Instagram gebruikt om vijanden van de islam te ontmaskeren. Erdbrink ziet ook zijn voormalige assistente Somayeh terug, die evenals een miljoen landgenoten haar geluk beproefde in de Verenigde Staten.

Verder onderwerpt de nieuwe serie de haat-liefdeverhouding tussen de VS en Iran, die door Donald Trump weer onder druk staat, aan een nader onderzoek.Onze man in Teheran 2 wordt uitgezonden op NPO2.

Erdbrink ontving in 2015 de Zilveren Nipkowschijf voor het eerste seizoen Onze man in Teheran. Daarna presenteerde hij een seizoen van Zomergasten.