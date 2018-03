Mr. Probz daagt stalker voor de rechter

De artiest, die in het dagelijks leven bekend is onder de naam Dennis Stehr, eist dat de jonge vrouw bij hem uit de buurt blijft en geen contact meer met hem opneemt. "Hij wil dat het stopt", zegt zijn advocaat Royce de Vries maandag in een toelichting.

Al meer dan twee jaar zoekt de vrouw contact met de zanger, vooral via sociale media. Maar ze zoekt hem ook op bij zijn huis en in het uitgaansleven.

Dreigend

Mr. Probz. bekend van de hit Waves, heeft al twee keer aangifte gedaan tegen de vrouw. De politie greep vorig jaar al eens in en arresteerde haar voor stalking. Ze kreeg een gebieds- en contactverbod van drie maanden, maar na afloop begon ze wederom berichten te sturen en te bellen en werd haar toon steeds dreigender.

Advocaat De Vries zegt dat de 33-jarige zanger er dagelijks veel last van heeft, maar hij wil verder niet te veel kwijt over de zaak. "Het is een privékwestie."

Het kort geding tegen de vrouw dient later deze maand bij de rechtbank in Breda.