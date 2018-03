Nederlanders Dotan en Sevn Alias te zien op Rock Werchter 2018

Dat maakte het festival vrijdag bekend.

Andere nieuwe namen zijn onder meer Franz Ferdinand, First Aid Kit en Chvrches.

Eerder maakte Werchter bekend dat ook Queens of The Stone Age, Gorillaz, Pearl Jam, Jack White, Arctic Monkeys, Nick Cave and The Bad Seeds, The Script, Ben Howard, London Grammar en George Ezra op het affiche van het festival staan.

Rock Werchter vindt dit jaar plaats van 5 tot 8 juli in het Festivalpark in Werchter. De dagtickets voor de zaterdag zijn inmiddels uitverkocht.