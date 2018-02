Ed Sheeran best verkochte artiest van 2017

Dat maakte de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) bekend.

Sheeran heerste in 2017 in zowel de singlelijst als de albumlijst. Zijn album Divide haalde in 36 landen de platina-status. Zijn hitsingle Shape of You bereikte die status in 32 landen. Volgens de IFPI is de Brit de eerste artiest die in hetzelfde jaar beide verkooplijsten aanvoert.

In de verkooplijsten zijn niet alleen de fysieke verkopen van cd's en vinyl opgenomen. Ook de verkopen van mp3 en streams van streamingdiensten tellen mee.

Prijs

De Global Recording Artist of the Year Award wordt sinds 2013 uitgereikt. Eerder wonnen Drake, Adele, Taylor Swift en One Direction de prijs.