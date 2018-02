Biografische film in de maak over zeilmeisje Laura Dekker

Het zeilmeisje maakte van augustus 2010 tot januari 2012 een reis van 27.000 zeemijlen (50.000 kilometer) met haar 11,5 meter lange tweemaster Guppy.

De tocht begon in Gibraltar en de aankomst was op het eiland Sint Maarten. Ze was daarmee de jongste mens ooit die de solotocht rond de wereld voltooide. In 2015 trouwde de toen 19-jarige Dekker met de toen 31-jarige Daniël Tealman.

In 2013 verscheen al een een documentaire (Maidentrip) over de zeiltocht van Dekker. Maar ze was het niet eens met de inhoud en uitte openlijk kritiek op Jillian Schlesinger, de maker van die film, meldt Hollywood Reporter.

Dekker woont tegenwoordig in haar geboorteland Nieuw-Zeeland.