Quincy Jones heeft spijt van negatieve uitlatingen in interviews

In de bewuste interviews vertelde Jones onder meer dat Michael Jackson bepaalde liedjes zou hebben gestolen, dat The Beatles de slechtste muzikanten ter wereld waren en claimde hij te weten wie de werkelijke moordenaar van John F. Kennedy is. Ook zou hij 'iets' gehad hebben met Ivanka Trump, de dochter van Donald Trump, en vertelde hij dat Richard Pryor een seksuele relatie had met Marlon Brando.

Lesje

In een bericht op Twitter schrijft Jones dat zijn dochters hem apart namen voor een goed gesprek over een aantal domme dingen die hij in de interviews had gezegd. "En ik heb mijn lesje geleerd", aldus de bijna 85-jarige producer. "Ik ben enorm trots op mijn dochters dat ze niet bang zijn om er iets van te zeggen. Ik ben geen perfect mens en ik ben ook niet bang om het te zeggen."

Jones zegt dat hij een aantal jaar geleden gestopt is met drinken en dat hij door bijwerkingen niet altijd alles goed kan herinneren. Zijn verhalen laten dus niet het hele plaatje zien, zo benadrukt hij. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die door mijn woorden is beledigd en dat geldt vooral voor mijn vrienden, zowel degenen die nog bij me zijn als degenen die dat niet meer zijn."