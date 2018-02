Makers Oscargenomineerde film Shape of Water aangeklaagd voor plagiaat

De film zou veel opvallende overeenkomsten vertonen met een toneelstuk uit 1969, meldt de BBC.

De zaak is aangespannen door de familie van de in 2003 overleden toneelschrijver Paul Zindel die het toneelstuk Let Me Hear You Whisper in de jaren zestig schreef. Volgens de advocaat van de familie bevat de film 61 overeenkomsten met het toneelstuk.

De makers van de film en het filmbedrijf ontkennen de aantijging en zeggen "nog nooit van het toneelstuk te hebben gehoord". Ze zijn naar eigen zeggen "honderd procent zeker dat de film een origineel verhaal vertelt".

Oscars

"We zullen met hand en tand verdedigen dat The Shape of Water een authentieke en grensverleggende film is. De aantijgingen van de familie missen iedere grond", zo is te lezen in een verklaring van Fox Searchlight.

De film heeft inmiddels twee Golden Globes en drie Bafta's gewonnen. Ook is de rolprent genomineerd voor dertien Oscars. Die worden zondag 4 maart uitgereikt.