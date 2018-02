Samuel L. Jackson deelt Zondag met Lubach-filmpje over wapenlobby

Onder meer acteur Samuel L. Jackson plaatste op Twitter een link naar het item. "Hoe kan het dat zij het wel goed hebben, en wij zo fout zitten?", luidt het bijschrift van de acteur.

In twee dagen tijd werd het filmpje meer dan een half miljoen keer bekeken. Volgens producent Human Factor is dit heel veel voor een "oud" item. Toen het satirische filmpje in oktober 2017 werd uitgezonden, keken er in een week tijd 2 miljoen mensen naar.

Het filmpje gaat over het enorme aantal sterfgevallen in de VS als gevolg van schietpartijen alsof het een humanitaire ramp is als gevolg van een ziekte. "24.000 gewonden, 11.000 doden - alleen dit jaar al. Elke dag sterven er veertig Amerikanen door een vreselijke epidemie: Nonsensical Rifle Addiction."

De "ziekte" zorgt ervoor dat mensen opeens andere mensen gaan neerschieten. "Er is nog geen wetenschappelijke verklaring waarom de ziekte zich binnen de VS razendsnel verspreidt, maar niet de oceaan of de Canadese grens oversteekt", vertelt een dreigende voice-over.

Slachting

De slachting in Parkland was de meest dodelijke "highschoolshooting" in de recente Amerikaanse geschiedenis. Vooral door een speech van een van de leerlingen is de discussie opgelaaid over de macht van de wapenlobby en het uitblijven van wetten om de verkoop van wapens als de AR-15, die bij vrijwel alle schietpartijen wordt gebruikt, in te perken.

Op 23 maart vindt in Washington een grote mars plaats. Diverse celebrity's als Oprah Winfrey, George Clooney, Steven Spielberg en Justin Timberlake hebben hun steun betuigd en geld geschonken voor de mars.

Eerder scoorde het VPRO-programma grote viralhits met onder meer een filmpje waarin Nederland aan Donald Trump werd uitgelegd, en een fake spin-off van hitserie Game of Thrones.