Jeff Koons onthult eigen schilderij in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Koons noemde het een "unieke mogelijkheid'' om te exposeren in een kerk, waar zijn visie op kunst heel goed past.

In de Gazing Ball-serie heeft Koons spiegelende bollen toegevoegd aan reproducties van oude meesterwerken.

"De glazen bal reflecteert het hier en nu, maar je kunt ook teruggaan naar het verleden. Naar de tijd van Perungino'', zei Koons. Hij spreekt over transcendentie, het overstijgen van de mens, wat zowel in de kerk als in zijn werk terugkomt.

Het schilderij, een opnieuw met de hand geschilderde versie van Madonna en kind met vier heiligen (1500-1501) van de Italiaanse renaissanceschilder Perugino in combinatie met een kobaltblauwe glazen bol, is het zevende in de serie Meesterwerk van de culturele instelling.