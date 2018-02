Sterren reageren op schietpartij op middelbare school in Florida

"Geen woorden, geen acties, geen wetten zijn genoeg totdat we deze epidemie van schietpartijen op scholen in ons land beëindigen", schreef Ellen DeGeneres.

Kim Kardashian sprak in een tweet het Amerikaans Congres aan. "Doe alsjeblieft jullie werk en bescherm Amerikanen tegen dit zinloze wapengeweld."

Josh Gad komt uit de buurt van Parkland, waar de schietpartij plaatsvond. "De negentiende schietpartij op een school in een jaar dat nog geen twee maanden oud is. Deze keer in mijn thuisstad. Hoeveel kinderen moeten er nog doodgaan? Hoe vaak moeten we nog aanhoren dat 'dit niet het moment is het daarover te hebben'? Tientallen? Honderden? Duizenden? Maak het ooit uit?".

Ook Gloria Estefan uitte haar afschuw over het drama, dat op Valentijnsdag plaatsvond. "Op deze dag waarop we de liefde zouden moeten vieren, is mijn geliefde Florida opnieuw slachtoffer van wapengeweld. Opnieuw een tragedie voor de geliefden van onschuldige slachtoffers wiens grootste angst zou moeten zijn dat ze hun huiswerk niet af hebben. Wat nu?"

Will & Grace-ster Eric McCormack twitterde: "Ik haat wapens. Ik haat dat mensen wapens goedpraten. Ik haat de NRA. Ik haat het om kinderen doodsbang uit een school geleid te zien worden. Ik haat het dat hun vrienden dood zijn. Ik haat dat het snel weer zal gebeuren. Ik haat dat daar niets aan wordt gedaan. Wat een vreselijk klerezooi."