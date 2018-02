Vierde seizoen Unbreakable Kimmy Schmidt vanaf 30 mei te zien

De zender laat weten dat het nieuwe seizoen uit twee delen bestaat en het eerste deel zes afleveringen behelst. Het is nog niet bekend wanneer deel twee van de serie te zien zal zijn.

Volgens Jane Krakowski, die in de serie de rol van Jacqueline speelt, is het seizoen in tweeën gedeeld om fans niet te lang meer te laten wachten. "Omdat het derde seizoen alweer een jaar geleden uitkwam, willen we hen een plezier doen door de afleveringen die we opnemen, zo snel mogelijk online te zetten", aldus de actrice in het Amerikaanse programma Today.

De Netflix-serie draait om Kimmy Schmidt, gespeeld door Ellie Kemper, die een nieuw leven begint nadat ze vijftien jaar in een bunker opgesloten heeft gezeten. Andere hoofdrollen worden vertolkt door Tituss Burgess en Carol Jane

Unbreakable Kimmy Schmidt won al verschillende prijzen en werd voor vele Emmy Awards genomineerd.