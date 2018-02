Luizenmoeder opnieuw best bekeken programma op zondag maar levert in

NUweekend De Luizenmoeder in het echt. Zo overleef je als ouder op het schoolplein Wie nodig je uit voor het kinderfeestje van je kind, hoe overleef je het schoolplein en wat moet je doen met trakteren: het zijn allemaal ongemakkelijke sociale situaties die voorbij komen in De Luizenmoeder, het best bekeken NPO 3-programma ooit.