Hélène Hendriks vindt opmerkingen Voetbal Inside-team niet seksistisch

"Ze zeiken iedereen af, man en vrouw, jong en oud, dus ik ervaar het totaal niet als seksistisch", zegt Hendriks (37), die door Johan Derksen en René van der Gijp "schatje" is genoemd of een opmerking kreeg over haar decolleté.

"Het is kleedkamerhumor, ik vind het prima", aldus de presentatrice in gesprek met het AD. "Misschien omdat ik zelf hoog heb gesport? Wij namen elkaar in de hockey ook altijd in de maling. Een hard ei in iemands tas verstoppen, zodat het enorm gaat stinken. Folie over de wc-bril, lachen, als je gaat plassen. Ik kan heel hard lachen om die gasten van VI.''

Hendriks vindt niet dat zij de positie bekleedt om Derksen op zijn plek te zetten. "Waarom zou ik? Ik vind dat van die tieten helemaal niet erg. Ik ben blij dat ik tieten heb. En ik weet dat hij het niet denigrerend bedoelt.''

Kritiek

De presentatoren van Voetbal Inside kregen eerder veel kritiek om hun opmerkingen en gedrag.

Van der Gijp verkleedde zich vorige week in het programma als vrouw en stelde voortaan door het leven te gaan als 'Renate'. Derksen verklaarde op zijn beurt transgenders vreemd te vinden. Zij deden hun act naar aanleiding van de Belgische VTM-journalist Bo van Spilbeeck, die vanaf vorige week door het leven gaat als vrouw. De vertoning riep veel negatieve reacties op, onder meer van sociale organisaties en politieke partijen.