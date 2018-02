Youp van 't Hek zegt deelname De Kwis af na kritiek Paul de Leeuw

Dat schrijft Van 't Hek zaterdag in zijn column in NRC Handelsblad.

Een woordvoerder van BNNVARA heeft het nieuws zaterdag bevestigd. "De redactie is op zoek naar een nieuwe gast."

"Ik had toevallig net ja gezegd tegen zijn programma De Kwis", schrijft Van 't Hek. "En dat heb ik deze week toch maar even afgezegd. Ik wil niet naast een presentator zitten met een teer zieltje zodat ik op mijn woorden moet gaan letten."

Geleerde woorden

De Leeuw reageerde vorige week in zijn AD-column op de uitspraken van Van 't Hek. "Als je in het huidige klimaat woorden als pisnicht, flikker en poot gebruikt, kan dat als kwetsend worden ervaren. Zeker in deze tijd, waarin je als homo toch angstiger bent en je vaker in het openbaar wordt uitgescholden of aangevallen", luidde zijn tekst.

In de column waarop De Leeuw reageerde schreef Van 't Hek dat hij het normaal vond dat hij Gijs van Dam, de man die door Jelle Brandt Corstius wordt beticht van seksueel ongepast gedrag, eerder een "pisnicht" noemde.

Hij zei dit in een column in oktober 2017. "Ik had de pisnicht ook poot of flikker kunnen noemen", schreef Van 't Hek in de uitleg. "Dat is geen scheldwoord, maar gewoon Amsterdams. Ik ben door een in hartje Mokum geboren en getogen vader grootgebracht en hij heeft mij die woorden geleerd. Woorden die ik absoluut niet af wil leren."

De uitlatingen van Van 't Hek kregen veel kritiek op sociale media. Critici stelden dat het bezigen van dit soort termen homofobie in de hand werkt en stereotyperingen over LHBT'ers bevordert. Ook De Leeuw nam contact op met zijn collega omdat hij zijn verantwoording van het gebruik van het woord vreemd vond.

De Kwis

In De Kwis, elke zaterdagavond te zien op NPO 1, nemen Niels van der Laan, Joep van Deudekom, Rob Urgent en Jeroen Woe op satirische wijze de actualiteiten van de afgelopen week door. De Leeuw presenteert het programma en beantwoordt samen met de BN'er-gast de vragen die het viertal hen stelt.