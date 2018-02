Victoria Beckham hint op reünie Spice Girls

"Hou van mijn meiden!", schrijft "Posh Spice" bij het plaatje met veel kusjes en het woord 'exciting', waarmee ze hint op een aankomende publieke reünie.

Beckham zou eerder hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een hereniging met de Spice Girls, omdat ze het te druk zou hebben met haar modelijn.

Victoria (43), Melanie B (42), Melanie C (44), Geri Horner (45) en Emma Bunton (42) kwamen vrijdag samen met hun voormalige manager Simon Fuller bij elkaar in het huis van Geri. Volgens Britse media bespraken ze daar de laatste details van de reünie. De vijf zouden er allemaal zo'n 10 miljoen pond (zo'n 11,3 miljoen euro) mee opstrijken.

In de jaren negentig hadden de Spice Girls succes met hits als Wannabe en Spice Up Your Life. In 2007 was er al eens een reünie en in 2012 waren de vijf vrouwen nog eens te zien tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.