Huisvrouwen Bestaan Niet succesvolste Nederlandse film in 2017

Films & Series Recensieoverzicht: 'Oscar voor zaadscéne in Huisvrouwen bestaan niet' Rick Engelkes maakt met Huisvrouwen bestaan niet zijn debuut als filmproducent. De meeste recensenten zijn lovend over de film - en met name een bepaalde scène - waarin de hoofdrollen worden vertolkt door Loes Luca, Eva van de Wijdeven en Jelka van Houten.