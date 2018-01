Helen Mirren speelt Catharina de Grote in miniserie HBO

"Ik ben erg blij met de mogelijkheid om een ​​vrouw uit de geschiedenis te belichamen die grote macht uitoefende," aldus Mirren in een persbericht.

"Als vrouw herschreef ze de regels van het bestuur en slaagde ze erin het woord 'groot' aan haar naam toe te voegen."

De 72-jarige won in 2007 een Oscar voor beste actrice voor haar vertolking van koningin Elizabeth in The Queen. Het is nog onbekend wanneer Catherine the Great in Nederland te zien is.

De miniserie wordt geregisseerd door Philip Martin, die eerder meewerkte aan The Crown.