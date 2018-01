The Shape of Water wint belangrijkste Producers Guild Award

De film van Del Toro ontving het beeldje voor de beste bioscoopfilm van het jaar. De Producers Guild Awards, de prijzen van de vakbond van producenten in Amerika, geldt als een belangrijke graadmeter voor de Oscar voor beste film.

The Shape of Water vertelt over de vriendschap tussen een schoonmaakster (Sally Hawkins) in een zwaarbewaakt overheidslaboratorium en een zeewezen waar de overheid experimenten op uitvoert. Samen met haar collega (Octavia Spencer) maakt zij een plan om haar nieuwe vriend te helpen ontsnappen. De film draait vanaf 15 februari in de Nederlandse bioscopen.

De Producers Guild Award is niet de eerste grote prijs voor Del Toro. Eerder won hij ook de Gouden Leeuw op het festival van Venetië en de prijs voor beste regisseur bij de Golden Globes.

Andere winnaars bij de Producers Guild Awards waren de animatiefilm Coco van Disney en Pixar en de dramaserie The Handmaid’s Tale.

John de Mol

Ook John de Mol viel zaterdagavond weer in de prijzen bij de uitreiking van de Producers Guild Awards. Het programma The Voice werd bekroond als best geproduceerde competitieve televisieprogramma. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat The Voice deze prijs wint.

Het is niet de enige prijs die De Mol al een aantal jaren krijgt voor de door hem bedachte talentenjacht. Ook bij de uitreiking van de Emmy Awards viel The Voice de afgelopen jaren viermaal in de prijzen. Het programma wordt in Amerika uitgezonden door zender NBC.

The Voice is in 180 landen te zien in 67 verschillende versies. De spin-off The Voice Kids kent bijna veertig edities in verschillende landen. Dit jaar komt John de Mol met een seniorenversie. Deze show met deelnemers van 65 jaar en ouder heet The Voice Senior. In het najaar is op RTL 4 de wereldpremière van de nieuwe familieshow.