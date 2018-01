The Kinks-bassist Jim Rodford (76) overlijdt na val van trap

Het noodlottige incident vond enkele dagen na zijn laatste optreden plaats in zijn huis in Engeland, bevestigt zijn neef Rod Argent tegen The Guardian.

Dave Davies van The Kinks zei diep onder de indruk te zijn van het plotselinge overlijden van Rodford. "Ik ben te geschokt om iets te zeggen, het is zo'n schok", schreef hij op Twitter.

De Brit Rodford begon zijn muzikale carrière bij de lokale band The Bluetones in zijn geboorteplaats St. Albans. Daarna was hij medeoprichter van Argent. In 1978 kwam hij bij The Kinks, waar hij tot 1996 speelde. Daarna was hij lid van een heruitgave van de band The Zombies.