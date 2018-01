Iets minder kijkers voor tweede aflevering Wie is de Mol?

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de tweede aflevering.



Naar de seizoensopening keken vorige week 2,7 miljoen mensen, zo meldt de Stichting Kijkonderzoek.

In de tweede afleveringen herenigden de nog overgebleven kandidaten zich in de Georgische stad Tbliisi. Tijdens de eerste aflevering bevonden de kandidaten zich in groepen van twee op verschillende locaties.

De afvaller in de tweede aflevering was striptekenaar Jean-Marc van Tol. Ron Boszhard, de afvaller van de eerste aflevering, dook toch weer even op. Maar geen van de deelnemers gunde de pechvogel een tweede kans.

De rest van de kijkcijfer-top 3 was exact hetzelfde als vorige week zaterdag. Op de tweede plaats staat het NOS Journaal met bijna 2,4 miljoen kijkers. De derde plek is voor Ik vertrek, waar 1,77 miljoen mensen op afstemden.