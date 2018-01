Oud-gitarist Motörhead Eddie Clarke (67) overleden

Dat is bekendgemaakt via de Facebookpagina van Motörhead.

"Ik heb net het verdrietige nieuws over het overlijden van 'Fast' Eddie Clarke gehoord. Wat een shock", reageert Phil Campbell, die ruim dertig jaar gitarist was in Motörhead. "Hij zal worden herinnerd om zijn iconische riffs en hij was een ware rock-'n-roller."

Ook drummer Mikkey Dee, die eerder lid was van Motörhead en nu drumt bij Scorpions, reageert geschrokken. "Ik zag Eddie kort geleden nog en het ging heel goed met hem. Ik keek ernaar uit hem in de UK te zien deze zomer wanneer we daar staan met de Scorps."

Motörhead werd in 1975 opgericht door voorman Lemmy Kilmister, die in 2015 overleed aan de gevolgen van kanker. Clarke was het laatste nog levende oorspronkelijke bandlid nadat in november 2015 drummer Phil 'Philthy Animal' Taylor overleed aan leverfalen.