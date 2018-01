Ruim miljoen kijkers voor Groeten uit 1972 met Frogers

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Het best bekeken programma van woensdagavond was het NOS Journaal, gevolgd door Tussen Kunst en Kitsch, de Wereld Draait Door en De Slimste Mens. Met 1.077.000 kijkers stond Groeten uit 19xx op een negende positie.

In de eerste aflevering van Groeten uit 19xx maakte de familie Froger een ‘tijdreis’ naar 1972. Vader René was in 1972 12 jaar oud. De familie logeerde een weekend lang in een huis dat was omgetoverd naar de inrichting van een kleine vijftig jaar geleden, waardoor vrijwel alle technologie ontbrak.

Groeten uit 19xx is het presentatiedebuut van Kasper van Kooten. Het programma was eerder te zien in België.