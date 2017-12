Meer kijkers voor darters en schaatsers dan voor haaienbeet Freek Vonk

De schaatsers konden op meer belangstelling rekenen. Op NPO1 keken zo’n 1,5 miljoen mensen naar de 1000 meter bij de mannen en 1,3 miljoen naar de 1.500 meter bij de vrouwen.

De wedstrijden behoorden bij het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Dat was goed voor een tweede en derde plek in de kijkcijfer top 10. Die werd aangevoerd door het Achtuurjournaal. In de top 5 was er ook plek voor The Voice Worldwide van RTL4 en het journaal van 18.00 uur op NPO1.

Later op de avond trok RTL7 1,2 miljoen kijkers met de dartskraker tussen de Nederlanders Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Van Gerwen won de spectaculaire tweestrijd uiteindelijk met 5-4.