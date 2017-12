Adam Curry krijgt Marconi Oeuvre Award

De 53-jarige Curry, die in de Verenigde Staten woont, kreeg het nieuws te horen via Skype.

Volgens Van Inkel heeft Adam Curry veel voor de radio betekend. ''Na Curry & Van Inkel is hij verder gegaan en heeft hij podcast op de kaart gezet. Dat is ook een vorm van uitzenden waar steeds meer mensen naar luisteren'', zei Van Inkel, die de oeuvreprijs in 2010 in ontvangst mocht nemen.

Het radioprogramma Curry & Van Inkel was in de jaren tachtig te horen op de radio. De twee radiomakers introduceerden een geheel eigen stijl en praatten veel tijdens hun uitzendingen, terwijl dat in die tijd nog helemaal niet gebruikelijk was.

Vorig jaar won radiopionier Tineke de Nooij de Marconi Oeuvre Award 2016. Binnenkort worden nog meer radioprijzen uitgereikt op het Gouden RadioRing Gala.