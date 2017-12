1,4 miljoen kijkers voor start nieuw seizoen Floortje naar het einde van de wereld

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

In de serie zoekt presentatrice Floortje Dessing mensen op die heel afgelegen en geïsoleerd wonen. In de aflevering van donderdag was ze op bezoek bij een gezin in Alaska.

Over alle seizoenen gezien was dit de op een na slechtst bekeken aflevering. Best bekeken was Dessings bezoek aan het Australische Maatsuykereiland, in maart van dit jaar (2,9 miljoen kijkers).

Naar de Nationale 2017 Test op NPO3 keken donderdag ruim 488.000 mensen. In de BNNVARA-show testten BN'ers hun kennis over de hoogte- en dieptepunten van dit jaar. Barbara Barend scoorde het meeste aantal punten en werd aan het einde van het programma tot winnaar gekroond. Rapper Jebroer bracht het er het minst goed van af.

De eerste aflevering van de BBC-natuurserie Blue Planet 2 trok ruim 1,1 miljoen kijkers naar NPO1.